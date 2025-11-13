Орбан заявил о прекращении финансовой помощи Украине после скандала с Зеленским

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Венгрия больше не будет оказывать финансовую помощь Украине после коррупционного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

"Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена", – написал он.

Премьер-министр отметил, что Венгрия не поддастся "требованиям и шантажу главы киевского режима". Также Орбан подчеркнул, что Европейскому союзу пора осознать, что его финансовая поддержка попадает в карманы членов правительства Зеленского.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в помещениях экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у предпринимателя Тимура Миндича. Уточнялось, что последнего успели вывезти за границу непосредственно перед проведением следственных действий.

Впоследствии ведомство сообщило о раскрытии масштабной преступной схемы с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что участниками группировки была создана сложная коррупционная схема для установления контроля над стратегическими предприятиями Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация привлекла внимание не только России, но и стран Евросоюза и США.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС, сославшись на системный характер коррупции. Он подтвердил, что Будапешт не будет направлять средства в Киев.

После этого в Германии заявили, что дело о коррупции нацелено непосредственно на Зеленского. По данным немецкого СМИ, лидер Украины может "действовать на нервы" некоторым западным сторонникам из-за неприятия всех компромиссов по прекращению конфликта.