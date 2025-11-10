Фото: kremlin.ru

Самым глубоким заблуждением Украины являются рассуждения о том, что киевский режим может победить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, ситуация на поле боя свидетельствует об обратном и "красноречиво говорит" о перспективах Украины, которые неизбежно будут ухудшаться изо дня в день.

"Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально", – добавил Песков.

При этом, по его словам, Россия по-прежнему открыта для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. Однако украинцев "раззадоривают европейцы", считающие, что киевский режим может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Штаты рассчитывают, что стороны согласятся на мирную сделку.

В ответ на это Песков отметил, что пауза в урегулировании конфликта возникла из-за нежелания Украины идти по политико-дипломатическому пути, а также провоцирования европейцев на продолжение дальнейших боевых действий. Он также добавил, что говорить о каком-то взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится.