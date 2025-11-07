Трамп сообщил о значительном прогрессе в урегулировании на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Об этом он сообщил на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

"Мы пока не достигли этого (мира. – Прим. ред.), но, думаю, добились значительного прогресса", – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома добавил, что США хотят увидеть завершение конфликта и рассчитывают, что стороны согласятся на мирную сделку.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что прийти к "определенному прогрессу" в украинском кризисе удалось, поскольку Трамп неустанно интересуется этой темой.

Он также отмечал, что дипломатический способ урегулирования украинского конфликта позволит Москве и Киеву перейти к экономическому росту. Вместе с тем, добавил Уиткофф, для завершения кризиса потребуется много технических усилий и согласование "протоколов безопасности" для Киева.