Фото: ТАСС/Zuma

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности "коалиции желающих" к миру, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По его словам, объединение стран проводит регулярную работу, чтобы быть готовым в нужный момент выступить гарантом будущего мирного урегулирования.

Ранее Франция заявляла, что готова в случае необходимости разместить войска на Украине в следующем году. По мнению начальника штаба сухопутных сил республики генерала Пьера Шилля, 2026 год станет годом коалиций.

Кроме того, сообщалось, что разместить войска на Украине собирались и другие европейские страны. По данным СМИ, они уже разработали стратегию размещения воинского контингента.

Однако, как считает издание L'Antidiplomatico, Владимир Путин сорвал планы западной "коалиции желающих" своим заявлением о том, что готов рассматривать любые западные воинские контингенты на Украине как законную цель для российских вооруженных сил.