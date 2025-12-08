Психотерапевт Евстигнеев: чашка кофе может стать триггером панической атаки

Панические атаки стали распространенным состоянием в последние годы, отметили эксперты. В чем причина приступов и как с ними бороться, разбиралась Москва 24.

"Дети-орхидеи"

Панические атаки, которые раньше считались редким психологическим феноменом, стали распространенным явлением в наши дни, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психотерапевта Антона Мокеева.

Причины такого состояния кроются в нескольких факторах. Первым, по мнению эксперта, является то, что человечество живет в эпоху беспрецедентного комфорта.





Антон Мокеев психотерапевт Еда доставляется за 15 минут по нажатию кнопки в телефоне, медицина достигла невиданных высот, базовые потребности удовлетворяются мгновенно. Однако весь этот комфорт имеет и обратную сторону. Сформировалось целое поколение "детей-орхидей", то есть людей, которые привыкли к идеальным условиям жизни и тяжело переносят даже минимальный дискомфорт.

При этом если организм не привык к постоянным нагрузкам, то рискует стать гиперчувствительным. И в таком случае даже самая обычная активность, например подъем по лестнице или быстрая ходьба, будет восприниматься достаточно тяжело. Учащенное сердцебиение, одышка, потливость – все, что считалось нормой, будет интерпретировано как угроза жизни, отметил эксперт.

Второй фактор связан с тем, что в современных условиях паническая атака, представляющая собой древний механизм выживания, работает "вхолостую". Реальных угроз, которые сопровождали жизнь людей на протяжении тысячелетий, уже нет, и организм начал реагировать паникой на обычные стимулы, поэтому может чувствоваться легкое головокружение или, например, учащенный пульс после физической нагрузки.

"Мозг, не обученный отличать реальную угрозу от мнимой, запускает реакцию выживания там, где она совсем не нужна", – отметил Мокеев.

Еще один фактор – доступ к большому объему разноплановой информации. Сейчас довольно просто найти какое-либо медицинское объяснение различным явлениям, из-за чего многие заходят на форумы, где читают тревожные интерпретации обычных симптомов.





Антон Мокеев психотерапевт Легкое головокружение превращается в предвестник инсульта, учащенное сердцебиение – в начало инфаркта. Формируется целое сообщество взаимной тревоги, где люди не решают проблемы, а лишь усугубляют их.

По мнению эксперта, решение сложившейся ситуации кроется в базовой грамотности: знании основ анатомии и физиологии, которые помогут отличать нормальные телесные реакции от реальных симптомов заболеваний. Также важны регулярные физические нагрузки с постепенным увеличением интенсивности.

Сбой нервной системы

По мнению психолога-психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, случаев панических атак стало больше из-за того, что многие научились правильно называть и диагностировать это состояние.

"То, что раньше называли в народе "нервным срывом", "сердечным приступом на нервной почве" или списывали на загадочную "вегетососудистую дистонию" (диагноз, которого нет в Международной классификации болезней), сейчас получило точное научное название", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Но и в целом человечество сегодня чаще сталкивается с тревожными расстройствами: современный мир предъявляет к нервной системе колоссальные требования. Информационная перегрузка, культ продуктивности, социальная нестабильность, постоянная необходимость быть на связи – все это создает хронический стрессовый фон.

Вегетативная нервная система, эволюционно настроенная на краткосрочные реакции "бей или беги", вынуждена работать в режиме постоянной повышенной готовности. В итоге она чаще дает сбои, одним из которых и является паническая атака, отметил Евстигнеев.

"Она представляет собой внезапный, короткий и невероятно интенсивный эпизод страха. Состояние сопровождается мощнейшими физическими и психологическими симптомами: сердце колотится так, будто готово выпрыгнуть из груди, не хватает воздуха, появляется ощущение удушья, бросает то в жар, то в холод, кружится голова, немеют руки или ноги. К этому присоединяется страх смерти или безумия. Человеку может казаться, что мир вокруг нереален или что он наблюдает за собой со стороны", – пояснил психотерапевт.

Он отметил, что это состояние можно считать кульминацией длительной, накопленной тревоги. Вегетативная нервная система находится в состоянии повышенной готовности, и любой незначительный триггер – духота в транспорте, чашка кофе, резкое движение – может вызвать физиологический отклик.

Усугубляет все неправильная интерпретация: человек с тревожно-мнительным складом личности воспринимает эти абсолютно безопасные ощущения как признаки надвигающейся катастрофы: "Я сейчас задохнусь!", "Я схожу с ума!" – добавил врач.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Паническая атака редко продолжается более 10–15 минут, так как ресурсы организма на такую реакцию ограничены. Однако после первого приступа часто возникает "страх страха" – мучительное ожидание его повторения. Это заставляет человека избегать мест или ситуаций, где он испытал подобное состояние.

По словам Евстигнеева, панические атаки могут путать с тревожностью. Однако последняя представляет собой длительное (может идти часами, днями, неделями), тягучее состояние беспокойства и напряжения, направленное в будущее. Мысли обычно начинаются с "что, если...": что, если я не справлюсь с проектом, что, если с близкими что-то случится – и так далее. Тревога изматывает, но редко достигает пика невыносимости.

В свою очередь, полностью застраховаться от появления панических атак невозможно, но можно снизить вероятность их появления, рассказал Москве 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

"Для этого важно поддерживать базовую гигиену психики, включающую здоровый сон, регулярную физическую нагрузку, ограничение новостного и цифрового шума: уменьшение времени, проведенного в соцсетях, увеличение числа реальных встреч. Также важно развивать навыки саморегуляции и учиться справляться со стрессовыми ситуациями", – пояснил эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог Тем, у кого паническая атака случилась, я бы посоветовал в первую очередь пройти обследование, чтобы исключить сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, которые могут быть причиной произошедшего. Если их нет, надо идти к психологу и разбираться с проблемой, чтобы не запускать ее.

Попытаться справиться с ситуацией можно самостоятельно, но для этого важно понять механизм происходящего: больше узнать о панической атаке, усвоить, что это нормальная стресс-реакция, ничего плохого в моменте не произойдет.

"Также советую постепенно начинать возвращаться в "опасные" места – те, которых человек начал бояться, потому что там случился приступ. Например, если это было в метро, можно для начала спуститься и проехать одну станцию, а потом героически подняться наверх", – отметил Самбурский.

Однако терапия все же важна, если приступы регулярно повторяются. Особенно важно посетить врача, когда появляются суицидальные мысли, теряется смысл жизни, плюс человек на фоне страха начинает принимать алкоголь или сильные успокоительные, заключил специалист.

