The Mirror: британца обвинили в 60 изнасилованиях бывшей жены

Фото: depositphotos/alexraths

49-летнего жителя Великобритании Филипа Янга обвинили в 60 изнасилованиях бывшей жены, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Mirror.

Вместе с ним обвинили еще пятерых его знакомых. Следствием было установлено, что преступления совершались в течение 13 лет. Пострадавшая Джоанна при этом добровольно отказалась от права на анонимность, открыто заявив о случившемся.

Кроме того, Янга обвинили в других противоправных действиях. В частности, он давал экс-супруге наркотические вещества. Помимо этого, во время обыска в доме мужчины обнаружили детскую порнографию.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, остальных суд отпустил под залог. Первое заседание по делу должно состояться 23 декабря.

Ранее в Бразилии задержали мужчину по подозрению в изнасиловании племянников во время визита к брату. По данным СМИ, жертвами стали двое четырехлетних детей. Правоохранители установили, что насильственные действия совершались неоднократно.

