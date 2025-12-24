The Mirror: британца обвинили в 60 изнасилованиях бывшей жены

24 декабря, 11:18Происшествия
49-летнего жителя Великобритании Филипа Янга обвинили в 60 изнасилованиях бывшей жены, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Mirror.
Вместе с ним обвинили еще пятерых его знакомых. Следствием было установлено, что преступления совершались в течение 13 лет. Пострадавшая Джоанна при этом добровольно отказалась от права на анонимность, открыто заявив о случившемся.
Кроме того, Янга обвинили в других противоправных действиях. В частности, он давал экс-супруге наркотические вещества. Помимо этого, во время обыска в доме мужчины обнаружили детскую порнографию.
Сейчас обвиняемый находится под стражей, остальных суд отпустил под залог. Первое заседание по делу должно состояться 23 декабря.
Ранее в Бразилии задержали мужчину по подозрению в изнасиловании племянников во время визита к брату. По данным СМИ, жертвами стали двое четырехлетних детей. Правоохранители установили, что насильственные действия совершались неоднократно.