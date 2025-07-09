Священник из Омска получил 9 лет колонии за педофилию

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В Омске вынесли приговор православному священнику, обвиняемому в педофилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омских судов.

Иерея храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске, которому сейчас 35 лет, обвиняли в развращении 12-летнего мальчика. Он приглашал ребенка к себе на ночь. Родители мальчика были не против, так как считали, что сыну так удобнее ходить утром в церковь.

В результате было возбуждено уголовное дело. Суд признал священнослужителя виновным по статьям "Развратные действия" и "Покушение на совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста".

Иерея приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности в РПЦ и заниматься церковной деятельностью на 15 лет.

В феврале этого года в Австралии скончался священник Джеральд Ридсдейл, ему был 91 год. Ридсдейл считался одним из самых опасных педофилов и был осужден за сексуальное насилие в отношении 72 детей.

Срок австралиец начал отбывать в 1994 году, и до 2024 года против него продолжали выдвигаться новые обвинения, большинство из которых он не признал.