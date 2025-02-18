18 февраля, 13:42В мире
Самый опасный священник-педофил Австралии Ридсдейл умер в возрасте 90 лет
Фото: Fairfax Media via Getty Images
Австралийский священник Джеральд Ридсдейл, считавшийся одним из самых опасных педофилов, скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.
Ридсдейл умер в тюрьме штата Виктория. Он был осужден за сексуальное насилие в отношении 72 детей. С 1961 года священник служил в различных приходах Австралии, его не раз переводили из одной церкви в другую на фоне жалоб на злоупотребление служебным положением.
Австралиец начал отбывать срок в 1994 году, при этом против него вплоть до 2024 года выдвигались новые обвинения. Большинство из них Ридсдейл не признал. В последние годы священник часто болел и принимал участие в судебных заседаниях по видеосвязи.