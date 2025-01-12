Sun: экс-замминистра обороны Британии задержан по подозрению в педофилии

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Бывший заместитель министра обороны Великобритании и экс-член парламента Айвор Каплин был задержан по подозрению в педофилии. Об этом пишет газета Sun.

"Бывший член парламента Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что членство Каплина в правящей Лейбористской партии страны еще несколько месяцев назад было приостановлено из-за серьезных обвинений против политика. По данным газеты, задержание Каплина произошло прямо на улице.

Сам же Каплин отрицает обвинения против себя.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III официально прекратил финансировать своего младшего брата принца Эндрю, герцога Йоркского. До принятия данного решения король на протяжении некоторого времени только сокращал финансирование принца Эндрю. Младший брат монарха попал в немилость после того, как стало известно о его связях со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.