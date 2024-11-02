Daily Mail: Карл III официально прекратил финансировать младшего брата принца Эндрю

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Король Великобритании Карл III официально прекратил финансировать своего младшего брата принца Эндрю, герцога Йоркского, сообщает Daily Mail со ссылкой на обновленную биографию короля "Карл III: Новый король. Новый двор. Взгляд изнутри", автором которой стал Роберт Хардманом.

Несколько недель назад монарх поручил своему личному казначею, сэру Майклу Стивенсу, лишить принца ежегодного личного содержания. Его размер, предположительно, приравнивался к 1 миллиону фунтов стерлингов в год, что составляет почти 126 миллионов рублей.

Вместе с тем в биографии Карла III утверждается, что он перестанет платить и семизначную сумму за частную охрану своего младшего брата.

"Герцог больше не является финансовым бременем для короля", – подтвердил эту информацию в беседе со СМИ источник во дворце.

До принятия данного решения король на протяжении некоторого времени только сокращал финансирование принца Эндрю. Младший брат монарха попал в немилость после того, как стало известно о его связях со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

В августе Карл III уволил частную охрану принца Эндрю, состоявшую из десяти человек, однако позже согласился ее финансировать. СМИ сообщали, что король давно хотел, чтобы его брат покинул особняк, где он проживает со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон последние 20 лет.

