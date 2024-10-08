Пасынок короля Британии Карла III рассказал о его одержимости грибами

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В свободное время король Великобритании Карл III собирает грибы. Об этом сообщил его пасынок в своей книге "Готовка и Корона", на которую ссылается сайт "Комсомольской правды".

В книге говорится, что король соревнуется в этом хобби с супругой Камиллой.

Сын королевы Том Паркер-Боулз является кулинарным критиком и автором семи книг, посвященных британской кухне. В последней из его работ он описывает гастрономические предпочтения представителей монархии и приводит их рецепты. Среди блюд автор упоминает паппарделле с белыми грибами, где также выделяет страсть Карла III к сбору грибов, напоминающую одержимость.

Ранее СМИ сообщили, что при дворе короля Великобритании задумались о необходимости своевременной подготовки к его смерти и смене власти в связи с онкологией монарха. Журналисты считают, что публичное заявление короля о заболевании говорит о том, что он находится у "финишной прямой", поэтому члены королевской семьи готовятся к его кончине.

При этом они предполагают, что после смерти Карла III престол займет его старший сын – принц Уильям.

Об онкологии у короля стало известно в феврале. Монарх сразу приступил к лечению, в рамках которого врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Спустя время король признался, что во время лечения он перестал ощущать вкус. В начале сентября СМИ писали, что в состоянии здоровья Карла III наблюдается положительная динамика.

