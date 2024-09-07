PA Media: здоровье Карла III следует позитивной динамике

07 сентября, 17:18В мире
Фото: ТАСС/АР/Hollie Adams
Положительная динамика наблюдается в состоянии здоровья короля Великобритании Карла III, пишет агентство PA Media, ссылаясь на источники во дворце.
"Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и следует по очень позитивной траектории", – говорится в публикации.
С того момента, как монарх узнал о болезни, он стремился исполнять свои публичные обязанности по максимуму, отмечается в материале издания.
Король также планирует посетить церковь и провести день в молитвах в годовщину своего вступления на престол – 8 сентября.
Об онкологии у монарха стало известно в феврале. Король приступил к лечению, врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.
Через некоторое время Карл III признался, что во время курса лечения, направленного на борьбу с раком, он лишился возможности ощущать вкус.
Позднее супруга короля Камилла во время посещения ракового центра в Бате рассказала о хорошем самочувствии Карла III.
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