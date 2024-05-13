Карл III рассказал, что перестал чувствовать вкус после лечения от онкологии

Фото: Pool via AP/Yui Mok

Король Великобритании Карл III рассказал, что во время прохождения лечения от онкологического заболевания он лишился возможности ощущать вкус. Об этом пишет газета Daily Mail.

О проблемах, возникших в ходе борьбы с раком, монарх рассказал во время посещения Музея военной авиации в Гэмпшире.

Во время этого визита король поговорил с ветераном британских вооруженных сил Аароном Мэпплбеком. Он рассказал Карлу III, что в прошлом году проходил химиотерапию в рамках лечения рака яичка. По словам военного, это привело к тому, что он лишился чувства вкуса. Британский король ответил, что он столкнулся с такой же проблемой.

Букингемский дворец 5 февраля опубликовал информацию о том, что у Карла III был обнаружен рак. При этом не уточнялось, какой именно орган оказался поражен. Король приступил к лечению, во время которого по рекомендации врачей отложил участие в публичных мероприятиях. Только в конце апреля британский король на фоне улучшения здоровья смог возобновить исполнение своих общественных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Карл III отказался от встречи со своим младшим принцем Гарри, который приезжал в Лондон с визитом. При этом инсайдеры утверждали, что на самом деле у британского короля было время, чтобы пообщаться с сыном.