Королевская семья проигнорировала день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри

Фото: African News Agency, Pool via AP, File/Henk Kruger

Королевская семья не стала поздравлять сына герцогини Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения. Об этом сообщает The Mirror.

Авторы статьи отметили, что представители правящей фамилии попросту проигнорировали праздник сына пары Арчи, которому 6 мая исполнилось пять лет.

Уточняется, что традиционно Карл III, королева Камилла, Кейт Миддлтон и принц Уильям публикуют на своих официальных страницах в соцсетях фотографию именинника из членов семьи в день его рождения.

По мнению журналистов, нельзя исключать вероятность того, что подобные поздравления могут публиковаться только по случаю дней рождения тех родственников, которые уже начали работать. То есть эта традиция может не распространяться на детей.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон уверены в том, что Гарри предал их. Они были обижены после выхода мемуаров брата Уильяма в январе 2023 года. Книга принца Гарри получила название Spare ("Запасной"). В ней описана биография младшего принца, которая повествует о несчастном детстве, подробностях воспитательного процесса в королевском дворце и непростых отношениях семьи с Меган Маркл.