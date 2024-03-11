Кейт Миддлтон извинилась за фотошоп на фотографии с детьми

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/_kate_middleton_royal

Принцесса Кейт Миддлтон прокомментировала обвинения в фотошопе своей фотографии с детьми. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она извинилась за ретушь.

10 марта принцесса Уэльская опубликовала снимок, на котором присутствует с сыновьями и дочерью. Этим снимком Миддлтон поздравила подписчиц с Днем матери. Однако пользователи увидели фотошоп. Они обратили внимание на запястье принцессы и рукав ее кофты.

После произошедшего в Сети начали говорить о теории заговора о местонахождении Миддлтон.

"Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела бы попросить прощения за неразбериху, которую вызвал наш семейный снимок, выложенный вчера. Я надеюсь, что все, кто отмечал праздник, хорошо провели День матери", – подчеркнула она.

16 января принцесса попала в клинику Лондона, где ей провели операцию. Как уточнила пресса, жена принца Уильяма будет восстанавливаться дома. Также она не планирует участвовать в официальных мероприятиях в ближайшее время.

В феврале король Великобритании Карл III впервые выступил с заявлением после обнаруженного у него рака. Монарх поблагодарил граждан за сообщения с поддержкой и добрыми пожеланиями, которые поступили ему за последние несколько дней. При этом король также уточнил, что рад осознавать тот факт, что сведения о его заболевании помогли "улучшить общественное понимание".