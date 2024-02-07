В Британии разработали план похорон заболевшего короля Карла III – СМИ

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В Великобритании продумали план похорон короля Карла III, который называется операция "Менайский мост". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на британское издание Metro.

По информации источников издания, разработкой деталей похорон короля занялись сразу после траурной процессии королевы Елизаветы II, которая являлась его матерью. Уточняется, что данный план никак не связан с обнаруженным у Карла III онкозаболеванием.

В план входит объявление о смерти монарха, период траура и подробности похоронного процесса, включая описание действий правительства Великобритании, полиции, военных, разведывательных служб и частных организаций, связанных с 75-летним королем. Сам день похорон Карла III собираются сделать выходным по всей стране, уточнили в издании.

После смерти короля, как сообщили источники, Совет престолонаследия сделает заявление о вступлении на престол нового монарха. По очереди трон должен занять принц Уильям.

При этом гроб с телом Карла III выставят в Сент-Джеймсском дворце на три дня, чтобы подданные могли проститься с ним. Издание отмечает, что отпевание монарха по разработанному сценарию пройдет в Вестминстерском аббатстве, затем тело транспортируют в Виндзорский замок и уже похоронят в усыпальнице часовни святого Георгия.

Информация о раке короля Великобритании появилась 5 февраля. В пресс-релизе было сказано, что речь идет не о раке простаты. Само заболевание было обнаружено во время медицинских процедур по лечению увеличенной простаты.

Монарх уже начал лечение. На период восстановительного курса врачи порекомендовали королю отложить публичные мероприятия, однако он продолжит работать с официальными документами и исполнять государственные обязанности.

По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, король собирается досрочно отречься от престола. Для этого, уверен он, Карл III разработал план о передаче трона принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.



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