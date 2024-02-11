11 февраля, 08:19В мире
Карл III впервые выступил с заявлением после обнаружения рака
Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Король Великобритании Карл III впервые выступил с заявлением после обнаруженного у него рака. Его слова опубликовали на сайте Букингемского дворца.
Так, монарх поблагодарил граждан за сообщения с поддержкой и добрыми пожеланиями, которые поступили ему за последние несколько дней.
"Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли – самое большое утешение и ободрение", – подчеркнул он.
При этом король также уточнил, что рад осознавать тот факт, что сведения о его заболевании помогли "улучшить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком во всем мире".
Впервые сообщения о раке у Карла III стали появляться5 февраля. В пресс-релизе было сказано, что речь идет не о раке простаты. Онкологию обнаружили в ходе медицинских обследований по лечению увеличенной простаты.
Король уже приступил к лечению. На период курса по восстановлению медики посоветовали Карлу III отложить публичные мероприятия, но монарх заявил, что продолжит работать с официальными документами и исполнять государственные обязанности.
По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, король планирует досрочно отречься от престола. Для этого, как он утверждает, Карл III формирует план о передаче трона принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.
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