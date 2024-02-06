Врачи смогли выявить рак у короля Великобритании Карла III на ранней стадии

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Врачи короля Великобритании Карла III смогли выявить у него рак на ранней стадии. Об этом в беседе с BBC заявил премьер-министр государства Риши Сунак.

"Как и все, я был шокирован и очень расстроен новостью, и сейчас мои мысли с ним и его семьей", – рассказал он, подчеркнув, что надеется на полное выздоровление монарха.

Из-за обнаруженного заболевания некоторые публичные обязанности короля теперь будет исполнять наследник трона принц Уэльский Уильям, пишет британская газета The Times.

По данным журналистов, принц планировал взять отпуск для ухода за своей супругой, принцессой Уэльской Кейт после перенесенной ею операции на брюшной полости. Однако теперь вынужден досрочно вернуться к своим обязанностям, а также и заменить на некоторых мероприятиях самого монарха.

Известие о раке короля Великобритании появилось 5 февраля. В пресс-релизе уточнялось, что речь идет не о раке простаты. Само заболевание было найдено во время медицинских процедур по лечению увеличенной простаты.

Глава государства уже приступил к лечению. На период курса процедур врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия, но король продолжит работать с официальными документами и исполнять государственные обязанности.

По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, король собирается досрочно отречься от престола. Он может сделать это уже в течение ближайшего десятилетия. Для этого, уверен он, Карл III разработал план о передаче трона принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак