The Mirror: принцесса Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за мемуаров

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон убеждены, что их предал принц Гарри, сообщает The Mirror.

"Уильям и Кэтрин почувствовали, что их предали, после выхода мемуаров Гарри. Они не разговаривают с ним и Меган. Конечно, они не собираются начинать сейчас, когда Кэтрин особенно уязвима", — заверил источник.

Ранее стало известно, что принц Гарри вскоре прилетит в Лондон. 8 мая он выступит по случаю 10-летия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла. При этом пока нет официальной информации, встретится ли герцог Сассекский с членами своей семьи.

В январе 2023 года в Великобритании в продажу поступили мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"). В автобиографической книге Гарри описал несчастное детство, воспитание в королевском дворце и сложные отношения семьи с Меган Маркл.