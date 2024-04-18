Принц Гарри официально сменил место жительства на США

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Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри официально сменил место жительства и переехал в США. Об этом сказано в выписке, опубликованной в британской регистрационной палате, передает Daily Mail.

Также изменения были внесены в реестре благотворительной организации Travalyst Limited, где принц Гарри указан как "лицо со значительным контролем". Соответствующие правки вступили в силу 29 июня прошлого года, а информация появилась в публичном доступе лишь 15 апреля.

Между тем принц Гарри поддержал герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, узнав о ее заболевании, которое "ослабило напряженную атмосферу в королевской семье". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Closer Magazine.

По информации зарубежного издания, Гарри позвонил Миддлтон, увидев ее видео с рассказом о выявленном раке. При этом, как сказано в материале, для самой герцогини Кембриджской поддержка со стороны принца стала значимой, так как они всегда хорошо относились друг к другу.

Сам Гарри обрадовался возобновлению общения с Миддлтон, уточнили источники. Королевский инсайдер добавил, что теперь принц рассчитывает настроить взаимосвязь с братом Уильямом во время поездки в Великобританию.

22 марта будущая королева-консорт Кейт Миддлтон заявила, что у нее выявили онкологическое заболевание, поэтому она начала проходить курс химиотерапии. По словам принцессы, о болезни стало известно во время анализов, сделанных после операции в брюшной полости.

При этом королевский эксперт Кэмерон Уокер предположил, что состояние здоровья Миддлтон позволяет ей посещать некоторые мероприятия. Эксперт считает, что она может появиться на публике летом текущего года.

Британские СМИ сообщали, что принцессу вынудили публично рассказать о раке из-за угрозы утечки данной информации.

