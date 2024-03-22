Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак

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У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон обнаружили рак, она проходит курс химиотерапии. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

По ее словам, операция прошла успешно, но последующие анализы показали наличие онкологии.

"Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", – уточнила принцесса.

Вместе с тем она добавила, что в порядке, ей становится легче с каждым днем. Кейт Миддлтон попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.

В середине января принцессе провели операцию в лондонской клинике. После этого СМИ сообщали, что она находится дома и восстанавливается. Уточнялось, что принцесса не намерена участвовать в официальных мероприятиях в ближайшее время.

В День матери, 10 марта, Кейт Миддлтон опубликовала снимок вместе с сыновьями и дочерью. Однако пользователи Сети заметили на фотографии фотошоп, после чего начали говорить о теории заговора о местонахождении Миддлтон. Сама же принцесса позже призналась, что лично отредактировала снимок и извинилась за это.

