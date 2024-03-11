"Приношу извинения за путаницу": почему свежее фото Кейт Миддлтон вызвало мировой скандал

Мировые СМИ изъяли из своих фотобанков свежий снимок Кейт Миддлтон из-за подозрений в ретуши. Позднее принцесса Уэльская сама призналась, что отредактировала кадр. История с фотошопом подогрела слухи о состоянии здоровья Миддлтон, которая давно не появлялась на публике после перенесенной операции. Подробности – в материале Москвы 24.

Внимание к деталям

Ведущие западные СМИ, среди которых Reuters, Associated Press и France-Presse, 11 марта изъяли из фотобанков свежий снимок Кейт Миддлтон: произошло это из-за подозрений, что с фото могли "производить манипуляции". Причем кадр стал первым официальным с момента, когда супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости (в середине января 2024 года).

На снимке, опубликованном 10 марта в официальном аккаунте резиденции принца и принцессы Уэльских – Кенсингтонского дворца, Миддлтон позирует вместе со своими детьми – 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи. Изучив изображение, западные таблоиды нашли на нем признаки фотошопа: в частности, молния на кофте Миддлтон будто раздвоилась, также размытие есть на юбке и рукаве принцессы Шарлотты.

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери", – гласила подпись под фото.

После того как СМИ заметили ретушь, Миддлтон призналась в соцсетях, что прибегла к фотошопу.





Кейт Миддлтон принцесса Уэльская Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера.

Ранее папарацци тайно засняли Кейт Миддлтон после хирургического вмешательства. В начале марта в Сети появились фото, как она едет на пассажирском сидении машины, которой управляла ее мать Кэрол. На лице принцессы Уэльской были темные очки. Кадры были сделаны рядом с Виндзорским замком, сообщили тогда мировые СМИ.

Есть что скрывать?

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в середине января: тогда в Кенсингтонском дворце подчеркнули, что хирургическое вмешательство было плановым. Почему оно понадобилось, неизвестно: Миддлтон пожелала, чтобы этот вопрос остался конфиденциальным. В резиденцию британских монархов супруга принца Уильяма официально вернулась 29 января, чтобы продолжить восстановление.

Из-за того что Миддлтон официально не появлялась на публике с декабря 2023-го, в интернете появилось немало слухов о существенном ухудшении ее самочувствия. Якобы дошло до того, что она впала в кому. Однако источник во дворце эти сообщения решительно опровергал, сообщали британские СМИ.





источник The Times во дворце Это в корне, абсолютно выдумано и, используя вежливый английский, это совершенно не так.

Также в западном сегменте интернета муссировались слухи, что Миддлтон, возможно, борется с психическими заболеваниями или ее скрывают от публики из-за неудачной пластической операции. В свою очередь, ряд источников и вовсе утверждал, что принцесса Уэльская сбежала от супруга или пожертвовала почку Карлу III, который борется с онкологией. Ни одно из подобных сообщений не нашло своего подтверждения.

Ожидалось, что первым публичным мероприятием Миддлтон станет военный парад в честь короля Карла III, который намечен на 8 июня, – сообщение об этом появилось в начале марта на сайте армии Великобритании. Однако на сегодняшний день публикация была скорректирована: по данным BBC, армия не согласовала детали сообщения с Кенсингтонским дворцом.

А пока официально лишь известно, что Миддлтон по совету врачей вернется к королевским обязанностям, скорее всего, не раньше Пасхи – в этом году ее празднуют в Великобритании в конце марта.

