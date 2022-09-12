После смерти Елизаветы II принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами – СМИ

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Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами после получения новых титулов, сообщает издание Daily Star.

Как отмечет газета, состояние Уильяма оценивается в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов после получения титулов принца Уэльского и герцога Корнуолльского. Уточняется, что принцем и его супругой будут унаследованы большое количество земель, лесов, рек и активов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на данный момент являются владельцами порядка 128 тысяч акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, среди которых Национальный парк Дартмур.

Ранее король Великобритании Карл III присудил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет.

В пятницу, 9 сентября, Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.

