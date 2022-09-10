Эксперт заявил, что Карлу III может не хватить харизмы для удержания стран в Содружестве

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Карлу III, который станет новым королем Великобритании, может не хватит харизмы для удержания всех государств в Содружестве. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.

Он напомнил, что монарх является лишь номинальным главой государства. Вместе с тем, пояснил Цянь Фэн, он признается ключевой фигурой в поддержании единства всей Великобритании и Содружества. По мнению эксперта, королева Елизавета II, несмотря на воздержание от политических споров, была гарантией "хрупкого равновесия". С помощью своего влияния, считает Цянь Фэн, она множество раз проводила королевскую семью через кризисы.

Он напомнил, что смерть Елизаветы II совпала с тем, что Великобритания уступила место пятой по величине экономики Индии, которая раньше была ее колонией. Кроме того, в стране сейчас наблюдается кризис на Даунинг-стрит, высокая инфляция и снижение качества жизни людей.

"Эти внутренние и внешние проблемы, с которыми сталкивается Великобритания, неизбежно интерпретируются как пророчества дальнейшего упадка страны. Что же касается нового премьер-министра Лиз Трасс, то она, только вступив в должность, уже подверглась критике со стороны многих партий", – добавил Цянь Фэн.

Он напомнил, что Елизавета II, помимо королевы Великобритании, выполняла и функции главы свыше 10 суверенных государств. Однако, подчеркнул аналитик, в последнее время некоторые из этих стран начали поднимать вопрос выхода из Содружества, как это сделало островное государство Барбадос. Там выбрали своего президента и перестали почитать королеву как главу государства.

Цянь Фэн заметил, что у королевы не получилось остановить эту тенденцию при жизни, а Карлу III может не хватить вдохновляющей силы и харизмы для замедления этих факторов.

Эксперт напомнил также, что Елизавета II стала первым британским монархом, которые посетил Китай в 1986 году. Позднее она якобы вспоминала этот визит как один из важнейших заграничных визитов за 70 лет правления.

"Визит королевы в Китай вписал новую страницу в историю китайско-британских отношений дружбы и сотрудничества, а также придал новый импульс экономическому и технологическому сотрудничеству двух стран", – уточнил Цянь Фэн.

Аналитик поведал, что в ходе своего визита Елизавета II вручила тогдашнему председателю КНР Ли Сяньняню написанное Елизаветой I в 1596 году письмо. Оно предназначалось императору Ваньли из династии Мин.

"В письме говорилось, что она надеется на развитие торговли между Великобританией и Китаем. Жаль, что гонца, доставлявшего письмо, постигло несчастье, поэтому оно не было доставлено вовремя. Спустя 390 лет письмо наконец прибыло в Китай", – рассказал Цянь Фэн.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери королевы Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет.

В пятницу, 9 сентября, Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.

