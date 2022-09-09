Король Карл III пообещал служить британцам с верностью, уважением и любовью

21:14
Фото: AP Photo/Christophe Ena
Король Великобритании Карл III пообещал, что будет служить британцам с верностью, уважением и любовью. Об этом он сказал в своем первом телеобращении к нации.
"Где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или во владениях и территориях по всему миру, каким бы ни было ваше происхождение и вера, я буду стараться служить вам с верностью, уважением и любовью, как я делал на протяжении моей жизни", – передает ТАСС его слова.
Он заявил о своем намерении отстаивать британские конституционные принципы, как это делала Елизавета II. Карл III сделал акцент на том, что ценности монархии останутся незыблемыми.
Король Великобритании в своем обращении также признался, что его мать Елизавета II всегда его вдохновляла.
"На протяжении всей своей жизни Ее Величество Королева, моя любимая мать, служила вдохновением и примером для меня и всей моей семьи. Мы находимся в большом долгу перед ней", – сказал он.
Он отметил, что она всегда дарила тепло и заботу своей семье. Кроме того, по его словам, она была настоящим наставником для него.
Монарх отдал дань уважения годам служения королевы Елизаветы II, отметив, что она шла на многие жертвы ради исполнения своего долга.
"Я отдаю дань памяти моей матери и выражаю почтение ее служению на протяжении всей жизни. Я знаю, что ее смерть приносит огромную грусть столь многим из вас, и я разделяю со всеми вами это чувство безмерной потери", – высказался он.
Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери королевы Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет.
В пятницу, 9 сентября, Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце.
Король Великобритании присудил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского. Он также сообщил, что относится с любовью к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые переехали в США.
Новый монарх Британии взял имя Карл III
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