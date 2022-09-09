Живущие в Британии россияне рассказали, как страна переживает смерть королевы

В четверг, 8 сентября, весь мир узнал о том, что скончалась королева Великобритании Елизавета II. В стране объявлен национальный траур, люди с цветами приходят к Букингемскому дворцу. Россияне, которые живут в Туманном Альбионе, рассказали Москве 24, как британцы переживают смерть королевы и почему многие воспринимают это как личную трагедию.



Пели гимн "Боже, храни королеву"

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Бизнес-аналитик Александр живет в Лондоне с 2003 года. Он рассказал Москве 24, что за это время видел много разных событий, связанных с королевской семьей, включая свадьбы и похороны. Но смерть королевы – это происшествие совершенно другого уровня.





Александр житель Лондона Конечно, это воспринималось, без преувеличения, как конец эпохи. Вечером мы с друзьями побывали у Букингемского дворца, и, несмотря на дождь, там собрались сотни людей, пели гимн "Боже, храни королеву", приносили цветы и отдавали дань памяти королеве Елизавете.

Александр считает, что всенародная любовь связана с масштабом личности королевы, ее долголетием и тем, что она являлась авторитетом на протяжении многих десятилетий для миллионов британцев и людей во всем мире.

По его словам, из-за траура приостановлена активная политическая жизнь страны, СМИ убрали из сетки вещания развлекательные и другие неновостные программы, отменены многие культурные мероприятия.

"Но жизнь продолжается, люди ходят на работу, экономика функционирует нормально", – отметил Александр.



Все разговоры об одном

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Уроженка Курска Карина живет в Великобритании 3,5 года. Она узнала о смерти королевы из социальных сетей.

"Почти весь день я обновляла соцсети и в один момент увидела пост в аккаунте BBC. Поняли с мужем, что это уже не обман, а официальные данные. Стало грустно", – рассказала Карина.

По ее словам, повседневная жизнь британцев почти не изменилась. Многие ждали государственного выходного, но его не объявили.





Карина жительница Великобритании Все обсуждения сейчас только о королеве, будь то метро, автобус, работа. Везде. Всеобщая грусть ощущается. Кто встречал или видел королеву лично, делятся историями. Мы с мужем тоже видели ее, кстати, дважды. Очень рада этому, будем потом детям рассказывать.

По мнению Карины, такая любовь британцев к королеве связана с тем, что Елизавета II была единственной константой в их жизни.

"За эти годы столько изменилось, а она оставалась. Для большинства это единственная королева в их жизни. Ушла эпоха. Также британцы любили ее за чисто английскую сдержанность, юмор и умение справляться с кризисами в семье, не вынося их наружу", – добавила девушка.



"Она была настоящей леди"

Фото: AP Photo/Jon Super

Координатор мероприятий из России Оксана живет в Великобритании почти четыре года. Она ведет блог в телеграм-канале про королевскую семью. В разговоре с Москвой 24 Оксана призналась, что смерть королевы для нее – это личная трагедия.

"С тех пор как я переехала, стала интересоваться историей короны, жизнью королевы. И чем больше погружаешься, тем больше понимаешь, какая великая женщина была Елизавета II", – поделились она.

Когда появились новости о тяжелом состоянии Елизаветы, Оксана до последнего надеялась, что все обойдется. "Честно говоря, до сих пор не верится. Я живу довольно далеко от Лондона, иначе бы тоже пришла с цветами ко дворцу", – рассказала она.

По ее словам, из-за траура в стране отменены все спортивные и развлекательные мероприятия, концерты, некоторые выставки. Оксана считает, что королеву любили за стойкость, выдержку и невероятное чувство юмора.





Оксана жительница Великобритании За все время ее правления она ни разу не высказалась негативно по отношению к кому бы то ни было. У нее были сложные отношения с премьер-министрами, с политическими лидерами разных стран. Но ни разу ни одного плохого слова в их адрес.

"Она была настоящей леди. Ее стилю подражали, ее шляпки, костюмы, брошки навсегда останутся в истории королевской моды. Сильный лидер, сильная женщина. Больше такой в британской истории не будет. По крайней мере, в ближайшее время", – подчеркнула девушка.



Олицетворение стабильности

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Экскурсовод Ольга живет в Великобритании 22 года. По словам женщины, из-за траурных мероприятий ей пришлось подкорректировать свою работу.

"До 28 сентября закрылось Вестминстерское аббатство, где я обычно провожу экскурсии. Сегодня закрыты все королевские дворцы, включая крепость Тауэр. Открыт только Британский музей", – рассказала Ольга.





Ольга жительница Англии Отменились все матчи по футболу и крикету. Думаю, экономика потеряет определенное количество денег, но, с другой стороны, многие приедут сюда в день похорон Елизаветы.

По словам Ольги, королева олицетворяла стабильность в стране. "Менялись политики, партии, взгляды, а королева, как камень, на котором построена страна, всегда оставалась неизменной", – отметила женщина.

Многие до сих пор не могут поверить в случившееся, продолжила Ольга. Поэтому у британцев пока не было достаточно времени для размышлений о дальнейшей судьбе страны во главе с Карлом III.

"Мне кажется, англичане пока еще не задаются этими вопросами, потому что их настолько охватило чувство потери. Умер любимый монарх", – заключила Ольга.

Ранее стало известно, что 10 сентября старшего сына Елизаветы II Чарльза официально провозгласят королем Великобритании. Новый британский монарх взял имя Карл III.