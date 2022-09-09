Минуту молчания объявят в британском парламенте в связи со смертью Елизаветы II

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Минуту молчания объявят в начале заседания палаты общин в британском парламенте в связи со смертью Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте парламента.

Палата общин соберется 10 сентября в 15:00 по московскому времени, чтобы продолжить отдавать дань королеве и выразить соболезнования новому королю Карлу III.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

6 сентября 2022 года Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны. На следующий день она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября. Причиной назвали рекомендации врачей, которые посоветовали королеве уделить время отдыху после приемов.

Газета The Times сообщила, что Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Он вместе с супругой вернутся из замка Балморал в Шотландии в Лондон в пятницу, 9 сентября, а около 12:00 по местному времени король может встретиться с премьер-министром Британии Лиз Трасс.

