Королева Елизавета II перенесла заседание Тайного совета после приемов Джонсона и Трасс

07 сентября, 23:01
Фото: AP/Jane Barlow/Pool Photo
Королеве Великобритании Елизавете II посоветовали уделить время отдыху после приемов бывшего и нынешней глав правительства Бориса Джонсона и Лизз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
"После полного дня вчера (6 сентября) королева Елизавета II сегодня днем приняла совет врачей отдохнуть. Это означает, что заседание Тайного совета, которое должно было состояться сегодня вечером, будет перенесено", – говорится в заявлении дворца.
Королеве Елизавете II 96 лет. Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
Уточняется, что заседания Тайного совета проводятся раз в месяц. На встрече Трасс должна была принести присягу на верность в качестве первого лорда казначейства. В ходе заседания членов ее кабинета должны были утвердить на новые должности.
Ранее сообщалось, что Елизавета II приняла отставку бывшего премьера Бориса Джонсона. Отмечалось, что Джонсон выступил со своей последней речью в качестве премьера утром 6 сентября, а после этого отправился на аудиенцию к королеве в замок Балморал в Шотландии.
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