Елизавета II приняла отставку премьера Бориса Джонсона – СМИ

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Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что Джонсон выступил со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, а после этого отправился на аудиенцию к королеве в замок Балморал в Шотландии.

Вслед за Джонсоном к королеве отправится избранная накануне глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс.

От Елизаветы II она выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

Место премьер-министра Великобритании займет Лиз Трасс. Политик получила 81,3 тысячи голосов. Она также возглавила британскую Консервативную партию. Ее соперник, бывший министр финансов Риши Сунак, набрал 60,4 тысячи голосов.

МИД считает, что деятельность российского посольства в Лондоне может оказаться под ударом в связи с избранием Трасс на пост. В ведомстве утверждают, что новое руководство может поддержать волну русофобии.

