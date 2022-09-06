Борис Джонсон планирует выпустить мемуары к Рождеству

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Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изъявил желание выпустить книгу к Рождеству с мемуарами о своей деятельности, написали в Telegraph.

Как утверждают источники из близкого круга политика, читатели смогут увидеть труд Джонсона до конца 2022 года. Инсайдер отметил, что он пишет достаточно быстро. По его словам, политик является "первоклассным писателем".

Ранее сообщалось, что место премьер-министра Великобритании займет Лиз Трасс. Политик получила 81,3 тысячи голосов. Она также возглавила британскую Консервативную партию. Ее соперник, бывший министр финансов Риши Сунак, набрал 60,4 тысячи голосов.

МИД считает, что деятельность российского посольства в Лондоне может оказаться под ударом в связи с избранием Лиз Трасс на новый пост. В ведомстве утверждают, что новое руководство может поддержать волну русофобии.