Глава правительства Британии Лиз Трасс назначила новый кабинет министров

06 сентября, 23:12
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Победившая на выборах глава правительства Великобритании Лиз Трасс назначила новый кабинет министров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис премьера.
Уточняется, что новым главой МИД Британии был назначен министр образования Джеймс Клеверли. Ранее пост занимал Надим Захави.
"Джеймс Клеверли был назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития", – говорится в сообщении офиса премьера.
Квази Квартенг вступил в должность министра финансов в кабинете Трасс. Отмечается, что пост главы финведомства – второй по значимости в табели о рангах правительства Британии.
Ранее занимавшая должность генерального прокурора Англии и Уэльса Суэлла Браверман назначена министром внутренних дел в кабинете нового премьера.
Бен Уоллес находящийся на должности министра обороны Британии сохранил свой пост в правительстве.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла отставку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Отмечалось, что с последней речью в качестве главы правительства Джонсон выступил утром 6 сентября.
Позже стало известно, что на должность нового премьера Британии вступила Трасс. Об этом свидетельствовала фотография Трасс с королевой Елизаветой II. На встрече с Трасс королева дала поручение обновить кабинет министров правительства Британии.
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