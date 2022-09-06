Трасс представит план по борьбе с высокими тарифами на свет на этой неделе

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена бороться с высокими тарифами на свет. Свой комплекс мер она представит уже на этой неделе.

Трасс добавила, что займется энергетическим кризисом, в котором, по ее мнению, виновата Россия.

"Я приму меры на этой неделе, чтобы решить проблему очень высоких счетов за электроэнергию и гарантировать наши будущие поставки энергии. <…> Мы гарантируем, что людям не придется сталкиваться с неподъемными счетами за электричество", – передает ТАСС ее слова.

Ранее Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. В предвыборной гонке она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака, с 60,4 тысячи голосами.

Позднее стало известно, что лидер Консервативной партии вступила в должность премьер-министра. Об этом свидетельствовала распространенная Букингемским дворцом фотография политика с королевой Елизаветой II.

Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны.

