Глава британского МВД объявила об отставке после назначения Трасс премьером

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Руководитель британского МВД Прити Пател заявила, что покидает свой пост после назначения Лиз Трасс премьером страны.

"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", – приводит ее слова ТАСС.

В понедельник, 5 сентября, Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. Отмечалось, что Трасс набрала 81,3 тысячи голосов. Ее противник, бывший министр финансов Риши Сунак получил 60,4 тысячи голосов.

В своей первой речи на посту лидера Консервативной партии Трасс пообещала ответить на энергетический кризис и начать заниматься проблемами здравоохранения.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля.

