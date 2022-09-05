Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании

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Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. Об этом заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трансляцию вел телеканал Sky News.

Отмечается, что Трасс набрала 81,3 тысячи голосов. Ее противник, бывший министр финансов Риши Сунак получил 60,4 тысячи голосов.

В своей первой речи на посту лидера Консервативной партии Трасс пообещала ответить на энергетический кризис и начать заниматься проблемами здравоохранения. Она заявила, что в ближайшее время займется высокими ценами на электроэнергию и снизит налоги.

Трасс поблагодарила уходящего премьер-министра Бориса Джонсона за выход страны из состава ЕС, борьбу с пандемией и противостояние России из-за конфликта на Украине.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

