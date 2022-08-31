Елизавета II впервые нарушит традицию назначения премьер-министра Британии

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Королева Елизавета II впервые нарушит многолетнюю традицию назначения премьер-министра Великобритании из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Mirror.

По традиции королева принимает победившего на выборах премьер-министра в Букингемском дворце. Однако врачи рекомендовали 96-летней Елизавете II отказаться от длительных поездок, поэтому она примет нового премьера в замке Балморал в Шотландии.

Церемония состоится 6 сентября, когда Борис Джонсон официально уйдет в отставку, а Елизавета II пригласит победившего кандидата на пост нового руководителя и официально объявит его имя всей стране.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. 20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

