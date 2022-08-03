Голосование по выбору премьер-министра Британии отложено из-за риска взлома – СМИ

Фото: depositphotos/Mermolenko

Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложили из-за риска взлома, пишет газет The Telegraph.

По информации издания, Британский центр правительственной связи, отвечающий за информационную защиту кабмина и вооруженных сил страны, предупредил, что хакеры могут изменить голоса. После этого Консервативная партия была вынуждена изменить изначальные планы, которые бы позволили ее членам менять свой выбор в процессе голосования.

Также сообщается, что бюллетени для голосования по почте еще не были отправлены. При этом помимо почтового варианта сохранилась возможность проголосовать онлайн. Однако, как указывает газета, по новой системе уникальный код каждого члена Консервативной партии будет деактивирован сразу после того, как он проголосует, поэтому изменить принятое решение будет невозможно.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. 20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

