Трасс назвала себя бунтаркой и пообещала изменить систему управления Британией

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Фото: AP Photo/Frank Augstein
Глава британского МИД Лиз Трасс, которая борется за пост премьер-министра страны, заявила, что считает себя бунтаркой. 46-летний политик добавила, что в случае победы на выборах намерена изменить систему управления Соединенным Королевством.
"Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу что-то изменить. <...> Я хочу делать по-другому и быть смелой, чтобы мы стали мощной страной с быстрыми темпами роста и высокой производительностью", – сказала она в интервью изданию Daily Telegraph.
По мнению Трасс, необходимость срочных изменений обусловлена тем, что за последние два десятилетия в экономике Великобритании не было мощного роста. Она также пообещала пересмотреть полномочия Банка Англии, снизить налоги и бороться с инфляцией.
20 июля стало известно, что Трасс и экс-министр финансов Британии Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс, в свою очередь, получила 111 голосов.
7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.
Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьера Британии
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