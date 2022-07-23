Трасс назвала себя бунтаркой и пообещала изменить систему управления Британией

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Глава британского МИД Лиз Трасс, которая борется за пост премьер-министра страны, заявила, что считает себя бунтаркой. 46-летний политик добавила, что в случае победы на выборах намерена изменить систему управления Соединенным Королевством.

"Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу что-то изменить. <...> Я хочу делать по-другому и быть смелой, чтобы мы стали мощной страной с быстрыми темпами роста и высокой производительностью", – сказала она в интервью изданию Daily Telegraph.

По мнению Трасс, необходимость срочных изменений обусловлена тем, что за последние два десятилетия в экономике Великобритании не было мощного роста. Она также пообещала пересмотреть полномочия Банка Англии, снизить налоги и бороться с инфляцией.

20 июля стало известно, что Трасс и экс-министр финансов Британии Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс, в свою очередь, получила 111 голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.

