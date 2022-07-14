Глава МИД Британии пообещала в случае избрания премьер-министром противостоять РФ

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить, сообщает ТАСС.

"Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя президенту России Владимиру Путину и гарантируя, что Украина победит", – заявила министр.

Она отметила, что, работая в правительстве, постоянно "принимала сложные решения". В качестве примера Трасс привела санкции в отношении России, назвав их самыми суровыми.

Ранее сообщалось, что за пост премьера Великобритании будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.

Среди них – экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многочисленное выдвижение кандидатур на пост премьер-министра Соединенного Королевства напоминает чаепитие у Шляпника из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". По словам Захаровой, вся эта ситуация является обычной перестановкой. Она подчеркнула, что курс внешней и внутренней политики Великобритании будут выбирать жители страны.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена в ближайшее время.

