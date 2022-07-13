Захарова прокомментировала ситуацию с кандидатами на пост премьера Великобритании

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Многочисленное выдвижение кандидатур на пост премьер-министра Соединенного Королевства напоминает чаепитие у Шляпника из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место", – сообщила она в интервью радио Sputnik.

По словам Захаровой, вся эта ситуация является обычной перестановкой, "это никакие не новые люди, не новые возможности".

Она подчеркнула, что курс внешней и внутренней политики Великобритании будут выбирать жители страны.

Ранее сообщалось, что за пост премьера Великобритании будут бороться 8 претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.

Среди них – экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

