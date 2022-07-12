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Политика

12 июля, 20:37

Названы 8 претендентов, которые будут бороться за пост премьера Великобритании

политика

Фото: AP Photo/Frank Augstein

За пост премьера Великобритании будут бороться 8 претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.

Регистрация кандидатов на должность завершилась, в первый тур голосования прошли:

  • экс-глава минфина Риши Сунак;
  • глава МИД Лиз Трасс;
  • министр финансов Надим Захави;
  • экс-глава МИД Джереми Хант;
  • замминистра по международной торговле Пенни Мордонт;
  • председатель комитета палаты общин Том Тугендхат;
  • генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;
  • экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Отмечается, что имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Процедура избрания лидера Консервативной партии, который займет эту должность, начнется 13 июля. Для победы в первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой 20 членов фракции, а во втором – 30.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

В Великобритании появились первые кандидаты на пост премьер-министра страны

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