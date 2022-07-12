Новости мира: имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. До этого момента выполнять его обязанности продолжит Борис Джонсон. Процедура избрания нового лидера Консервативной партии и премьера в одном лице начнется 13 июля. Для победы в первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой 20 членов фракции, во втором – 30.

Борис Джонсон подал в отставку на фоне многочисленных скандалов, в том числе с участием близких соратников и протеже. Британцы не смогли простить Джонсону пандемийные вечеринки, когда все жители королевства соблюдало карантин. Одна из вечеринок проходила во время национального траура по принцу Филиппу.

МИД России рекомендует россиянам на Шри-Ланке избегать мест массового скопления людей. И лучше вообще воздержаться от путешествия в это государство. В столице страны по-прежнему беспорядки, вызванные экономическим кризисом. На дорогах дежурят силовики, на заправках огромные очереди, в них местные жители иногда стоят по нескольку дней.

Накануне резиденцию президента заняли недовольные политикой властей протестующие. На территории комплекса много гуляющих, кто-то даже организует пикники.

На улице Баку прогремел взрыв. По информации МЧС Азербайджана, он произошел в одном из люков и вызвал пожар в подземной коммуникационной шахте. Людей эвакуировали в безопасное место. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.