В России вырос спрос на декоративную косметику. Продажи блесков для губ увеличились более чем вдвое, на 70% скакнул интерес к тональным кремам, подсчитали онлайн-ретейлеры.

Кто будет удовлетворять запросы покупателей, если многие производители ушли с рынка? Как уход иностранных компаний повлиял на цены? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.