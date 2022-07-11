Electrolux объявила об уходе с российского рынка

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Производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране", – говорится в заявлении.

Уточняется, что шведская компания передаст свой бизнес в РФ руководству местного подразделения.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz может продать имущество своего российского подразделения "Мерседес-Бенц Рус" одному из дилеров. В сделку, предположительно, войдут склад с автомобилями и дилерский центр. Российский завод автоконцерна решение о продаже активов не затронет.

В самой компании между тем заявили, что решение относительно бизнеса в РФ еще не принято.

