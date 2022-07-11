Mercedes может продать свой бизнес в РФ – СМИ

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Mercedes-Benz может продать имущество своего российского подразделения "Мерседес-Бенц Рус" одному из дилеров. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.
В случае заключения сделки автоконцерн продолжит работать в РФ опосредованно: многие производители работали так на российском рынке в 1990-годы, когда только выходили на него. При этом уточняется, что завод компании в возможную сделку по продаже активов не войдет.
В числе возможных покупателей дистрибьютора "Мерседес-Бенц Рус" называются такие дилеры, как "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мейджор". Склад с автомобилями и дилерский центр компании могут быть проданы через торги. При этом в Mercedes-Benz отмечают, что конкретных решений относительно формата ведения бизнеса в РФ пока не принято.
По слухам, сотрудники российского офиса автоконцерна в июле этого года массово начали искать новую работу, однако предполагается, что речь идет не о сокращениях, а добровольном увольнении. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается и в представительствах других автопроизводителей.
В конце июня об уходе с российского рынка объявил финский производитель шин Nokian Tyres. При этом в компании пояснили, что рассматривают возможность продолжения операционной деятельности в РФ в автономном режиме. При этом не исключены и другие варианты контролируемого ухода с российского рынка.
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