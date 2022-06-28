Производитель шин Nokian Tyres объявил об уходе с российского рынка

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Компания Nokian Tyres, занимающаяся производством шин для сложных погодных условий, объявила об уходе с рынка РФ.

"Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка", – приводит заявление компании РИА Новости.

В организации уточнили, что такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине и последующим ужесточением антироссийских ограничений.

По словам представителей Nokian Tyres, подготовка к уходу с рынка РФ начнется немедленно, при этом ожидается, что компания рассмотрит различные варианты.

"Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Nokian Tyres отразит обесценение активов РФ на сумму порядка 300 миллионов евро во втором квартале текущего года. Так, стоимость чистых активов производителя в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года будет равна 400 миллионам евро.

Для обеспечения поставок товаров компания на сегодняшний день продолжает наращивать мощности на своих предприятиях в Финляндии и Соединенных Штатах, а также в дальнейшем будет инвестировать в новые мощности в европейских странах.

Ранее сообщалось, что французский производитель шин Michelin собирается уйти из РФ и передать локальное подразделение компании местному менеджменту до конца 2022 года. В компании уточнили, что она не может возобновить производство из-за проблем с поставками "в условиях общей неопределенности".

В конце марта российский завод Yokohama в Липецке также приостановил выпуск продукции из-за возникших сложностей с доставкой компонентов из-за рубежа.

Экономическая ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

