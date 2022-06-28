Производитель шин Nokian Tyres объявил об уходе с российского рынка

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Компания Nokian Tyres, занимающаяся производством шин для сложных погодных условий, объявила об уходе с рынка РФ.
"Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка", – приводит заявление компании РИА Новости.
В организации уточнили, что такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине и последующим ужесточением антироссийских ограничений.
По словам представителей Nokian Tyres, подготовка к уходу с рынка РФ начнется немедленно, при этом ожидается, что компания рассмотрит различные варианты.
"Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Nokian Tyres отразит обесценение активов РФ на сумму порядка 300 миллионов евро во втором квартале текущего года. Так, стоимость чистых активов производителя в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года будет равна 400 миллионам евро.
Для обеспечения поставок товаров компания на сегодняшний день продолжает наращивать мощности на своих предприятиях в Финляндии и Соединенных Штатах, а также в дальнейшем будет инвестировать в новые мощности в европейских странах.
Ранее сообщалось, что французский производитель шин Michelin собирается уйти из РФ и передать локальное подразделение компании местному менеджменту до конца 2022 года. В компании уточнили, что она не может возобновить производство из-за проблем с поставками "в условиях общей неопределенности".
В конце марта российский завод Yokohama в Липецке также приостановил выпуск продукции из-за возникших сложностей с доставкой компонентов из-за рубежа.
Экономическая ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Финский производитель шин Nokian Tyres решил уйти из РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: