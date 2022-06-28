Michelin уйдет из России до конца 2022 года

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Французский производитель автомобильных шин Michelin планирует прекратить деятельность на российском рынке и передать локальное подразделение компании местному менеджменту до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там пояснили, что Michelin, приостановившая работу в РФ весной, не может возобновить производство из-за проблем с поставками "в условиях общей неопределенности". В результате передачи под местное управление подразделение станет полностью независимым от компании.

В настоящее время в российском подразделении Michelin работают около 1 тысячи человек.

15 марта компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России. Также компания приостановила экспорт продукции в РФ. В Michelin пояснили, что данное решение было принято с учетом текущей политико-экономической обстановки.

Завод Michelin в Давыдове (Московская область) производит шины для легковых и грузовых машин. Его продукция предназначена в основном для местного рынка.

