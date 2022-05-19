Липецкий завод Yokohama возобновит производство шин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Японская компания Yokohama возобновит производство автомобильных шин на своем заводе в Липецке в начале июня, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Артамонов пояснил, что руководство предприятия планирует осуществлять его вывод из простоя постепенно, однако все сотрудники будут получать 100-процентную заработную плату.

В конце марта российский завод Yokohama в Липецке приостановил выпуск продукции из-за возникших сложностей с доставкой компонентов из-за рубежа.

Ранее руководство Nissan сообщило, что компания не возобновит производство машин в России до марта 2023 года. Известно, что автоконцерн уже списал российский бизнес в прогнозе на финансовый год. Текущие убытки оцениваются почти в 500 миллионов долларов.