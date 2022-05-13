Nissan не возобновит производство машин в России до 2023 года

Nissan не возобновит производство машин в России до марта 2023 года. Об этом заявило руководство японской компании. Работа на заводе в Петербурге приостановлена два месяца назад. Причиной стали проблемы с поставками запчастей.

До этого автопроизводитель перестал завозить в Россию и готовые машины. Nissan уже списал российский бизнес в прогнозе на финансовый год. Убыток оценивается почти в 500 миллионов долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.