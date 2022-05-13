Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Американская компания Sylvamo Corporation, владеющая брендом по производству бумаги SvetoCopy, объявила об уходе с российского рынка. Это следует из материалов финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года.

"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса", – говорится в документации.

Уточняется, что Sylvamo намерена продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленобласти, который является главным активом корпорации в РФ.

"Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки", – указано в отчете.

Международная корпорация Sylvamo в России работает через региональную дочернюю компанию "Сильвамо Корпорейшн Рус". Ежегодно завод в Светогорске выпускает 720 тысяч тонн бумаги, картона и целлюлозы, что приносит компании до 15% общей выручки.

Ранее компания "Сименс Мобильность" объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД с 13 мая. Также компания растрогает договоры с российским холдингом и прекращает обслуживание техники в РФ, в том числе поездов "Сапсан".