Финский Fortum принял решение об уходе с российского рынка

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Финская энергокомпания Fortum объявила об уходе с российского рынка.

"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка", – говорится на сайте компании.

В Fortum намерены рассмотреть потенциальную продажу активов в России. Также финская сторона планирует при первой же возможности возобновить процесс выхода компании Uniper из владения ПАО "Юнипро" в стране.

Fortum – финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо. В России организация занималась производством и сбытом электрической и тепловой энергии.

12 мая о прекращении ведения бизнеса в РФ объявил концерн Siemens. В компании подчеркнули, что будет остановлена вся производственная и операционная деятельность компании.